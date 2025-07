Standard in een lastig parket: ze hopen dat speler aan het belang van de club denkt

Nathan Ngoy staat deze zomer opnieuw centraal in de sportieve en contractuele besprekingen bij Standard Luik. De 22-jarige centrale verdediger zit in zijn laatste contractjaar en kan vanaf januari 2026 vrij tekenen bij een andere club.

Vorige zomer leek een transfer van Ngoy naar Luton Town nabij. Standard en de Engelse club bereikten een akkoord van vijf miljoen euro, de hoogste verkoop sinds Aron Dönnum. Maar na medische testen gooide Luton de deal plotseling af.

In maart gaf Ngoy in een interview aan dat hij de situatie rustig wil bekijken: “Het is te vroeg om nu een beslissing te nemen. Eerst wil ik weten of ik nog een belangrijke rol krijg binnen het project.” Ondertussen veranderde de clubleiding, en met nieuwe investeerders en teruggekeerde sportieve leiders wil Standard hem overtuigen te blijven.

De interesse van Lille gooide recent wat roet in het eten. De Franse club deed een bod dat Standard resoluut afwees als te laag, ondanks het aflopende contract van Ngoy. Onderhandelingen worden geleid door de top van beide clubs, waarbij Standard niet bereid is om zijn verdediger zomaar te laten gaan. Toch beseft men dat de verdediger in januari vrij is om te tekenen waar hij wil.

Standard had Ngoy eerder al twee keer verlengd, zelfs tijdens zijn revalidatie van zware blessures. De club hoopt dat hij nu ook begrip toont en verlengt, zodat ze een mooie transfersom kunnen vragen als hij toch vertrekt.

Eerder zorgde het niet verlengen van sleutelspelers zoals Raskin en Amallah voor veel onrust bij Standard. Bij Standard wil men nu koste wat kost voorkomen dat dit ook met Ngoy gebeurt.