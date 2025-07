Niet met de telecomoperatoren: DAZN nadert akkoord

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een akkoord tussen DAZN en de telecomoperatoren is er (nog?) niet. Een overeenkomst met VRT en VTM voor samenvattingen is wel in de maak.

DAZN heeft, tot grote frustratie van de Belgische voetbalfans, nog geen akkoord gevonden met de telecomoperatoren over de uitzendrechten van de Pro League. Toch zou DAZN met andere partijen wel dicht bij een overeenkomst staan. Dan gaat het niet over de uitzendrechten, maar over samenvattingen van de matchen. Het Nieuwsblad weet dat er een akkoord in de maak is tussen DAZN en de grote zenders. Dan zouden VRT en VTM wel samenvattingen mogen gebruiken voor hun nieuwsuitzendingen. De samenvattingen zijn ook gratis te zien in de DAZN-app. DAZN maakte zich vandaag nog minder populair bij de Belgische fans door grote schermen te verbieden. Eerst werd duidelijk gecommuniceerd dat dit werd toegestaan, maar nu volgt er toch een verbod. Dat nadat KRC Genk al had aangekondigd de uitwedstrijd tegen Club Brugge uit te zenden in fanzone. DAZN zou wel nog openstaan voor onderhandelingen met de telecomoperatoren, maar voorlopig liggen die volledig stil.