Anderlecht-aanwinst Nathan Saliba beseft het al snel: "We zullen dat nodig hebben in de ploeg"

Anderlecht wil na een moeilijk seizoen opnieuw domineren. Met Nathan Saliba haalde het alvast een speler binnen die stevig de duels opzoekt.

Anderlecht kende een lastig seizoen. Paars-wit haalde al heel wat versterkingen en hoopt de problemen het had, achterwege te kunnen laten. Er moet dus ook naar specifieke profielen gekeken worden.

Paars-wit haalde Nathan Saliba begin juli al naar België, hij maakte de overstap van CF Montreal. Iets wat meteen opvalt in zijn spel is dat hij er altijd vol voor gaat in de duels.

"Ik ben best een harde speler, ja", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik hou ervan om de bal te recupereren en dan snel vooruit te spelen. Die gele kaarten kunnen een werkpuntje zijn, maar dat is een les die ik al heb opgepikt, hoor."

Want bij zijn vorige club moest hij geregeld gewisseld worden wanneer hij een gele kaart achter zijn naam had staan. Besnik Hasi weet dus waar hij Saliba bij moet helpen. Al is agressiviteit natuurlijk iets wat Anderlecht afgelopen seizoen miste.

"Sowieso heb ik liever te veel agressiviteit in mijn spel dat ik kan milderen, dan te weinig agressiviteit. We zullen dat nodig hebben bij Anderlecht", beseft Saliba ook.