Ook de Belgische politiek roert zich in het voetbal: "Ze maken de sport kapot"

DAZN heeft, tot grote frustratie van de Belgische voetbalfans, nog geen akkoord gevonden met de telecomoperatoren over de uitzendrechten van de Pro League. Voor de samenvattingen is er wél een nakend akkoord, maar de supporters zijn het beu.

Dit weekend begint de voetbalcompetitie in ons land opnieuw. En de vraag is of we daar beelden van gaan te zien krijgen op de televisie. Tot dusver is er tot ontzetting van iedereen nog geen akkoord gevonden.

Ook in het Vlaams parlement was er deze week reuring over de hele zaak. Onno Vandewalle van de PVDA (en supporter van KAA Gent) was zeer kritisch tijdens het vragenuurtje in Brussel.

Veel kritiek op de zaak

"De Belgische voetbalsupporter gaat geen matchen op televisie kunnen zien. We hebben al een lange weg afgelegd van Canal + naar Telenet naar Proximus naar Eleven Sports en nu moet je extra betalen om voetbal te kunnen zien op een app van DAZN", opende Vandewalle.

@onnovandewalle Voetbal werd gemaakt door het volk, en wordt nu gestolen door de rijken. ♬ origineel geluid - Onno Vandewalle

"En dus nog eens betalen. We zijn het stilletjesaan beu, want voetbal is een sport die grootgemaakt wordt door het volk, maar die vandaag gestolen wordt door de rijken."

"De sport wordt kapot gemaakt door commercie, door bedrijven die helemaal niet bezig zijn met de schoonheid van de sport of het spelletje, maar die bezig zijn met geld maken."