'Zulte Waregem wil Charleroi een hak zetten'

Op zoek naar een nieuwe aanvaller had Sporting Charleroi de naam van Redouane Berkane genoteerd, die bij JS Kabylie speelt. Hij zou uiteindelijk echter bij een andere Belgische club kunnen tekenen.

Sporting Charleroi moet voornamelijk de vertrekken van Adem Zorgane en Daan Heymans compenseren, die beiden voor een ander avontuur kozen ondanks de kwalificatie van de club voor de tweede voorronde van de Conference League.

De Zebra's hebben Jakob Napoleon Romsaas al gecontracteerd om Heymans te vervangen, die nu voor Racing Genk speelt. Er is echter nog geen versterking gevonden om het gat op te vullen dat Zorgane heeft achtergelaten nadat hij naar Union Saint-Gilloise is vertrokken. Alleen Yassine Khalifi, een 19-jarige middenvelder, werd toegevoegd aan de selectie, maar hij zal zich nog moeten bewijzen op het hoogste niveau.

Als de inkomende transfermarkt nog niet gesloten is aan de kant van Mambourg, zou een andere sleutelspeler van vorig seizoen binnenkort ook zijn koffers kunnen pakken: Nikola Stulic. De Servische aanvaller trekt steeds meer interesse en zou kunnen profiteren van zijn goede vorm om een stap hogerop te zetten.

In het geval van een mogelijke transfer van Stulic, had het bestuur van Charleroi zijn zinnen gezet op Redouane Berkane, een jonge 22-jarige Algerijnse aanvaller die speelt bij JS Kabylie. Toch zouden de onderhandelingen de laatste dagen zijn vertraagd, en de spits zou uiteindelijk bij een andere Belgische club kunnen belanden.

Volgens Nabil Djellit, een Frans-Algerijnse journalist voor het L'Équipe en France Football, zou Berkane in vergevorderde gesprekken zijn met Zulte-Waregem, dat net is gepromoveerd naar de Jupiler Pro League. Een mooie deal in het vooruitzicht voor Essevee, ook al heeft Charleroi waarschijnlijk de financiële middelen om weer in de race te komen.