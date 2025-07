Romelu Lukaku windt er geen doekjes om nu hij nieuwe concurrent krijgt

Romelu Lukaku begint aan zijn tweede seizoen bij Napoli. Hij hoopt dat dit seizoen net zo succesvol zal zijn als het eerste. Misschien helpt de komst van ene Kevin De Bruyne wel in dat opzicht.

Vorige zomer kwam Romelu Lukaku aan in Napels met enige fysieke achterstand na lange weken buiten de A-kern van Chelsea te hebben doorgebracht en met een mentale knauw door het EK met de Rode Duivels. Uiteindelijk eindigde hij het seizoen met de Scudetto in zijn zak en een balans van 14 doelpunten en 11 assists in 38 wedstrijden.

Big Rom werd al snel de nieuwe lieveling van de supporters. Hij werd verwacht op een persconferentie, onder andere om zijn rol in de komst van Kevin De Bruyne te bespreken.

Een duo Lucca - Lukaku?

Hij was ook lovend over Antonio Conte: "Hij is harder dan ooit tevoren! Het zit in hem, hij is een coach die altijd streeft naar verbetering, zowel voor zichzelf als voor zijn spelers. Ons motto is: 'Altijd het beste van jezelf geven elke dag'. Ik denk dat we goed werken, maar we weten allemaal dat we altijd beter kunnen doen."

De Rode Duivel heeft ook een andere concurrent gekregen in de persoon van Lorenzo Lucca, overgekomen van Udinese: "Ik probeer hem te helpen met tactische bewegingen, omdat we veel specifieke routines hebben die hij moet leren. Hij is een goede speler en kan ons echt helpen, bijvoorbeeld met zijn manier van aanvallen in het strafschopgebied."

"Met hem hebben we een extra wapen om de Scudetto te verdedigen, en hij kan me ook helpen als we samen spelen, omdat we verschillende kenmerken hebben, hoewel natuurlijk alles afhangt van de beslissing van de coach", concludeerde Lukaku.