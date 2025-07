Dit heeft Romelu Lukaku te zeggen over transfer van De Bruyne naar Napoli

Kevin De Bruyne zal volgend seizoen naast Romelu Lukaku spelen bij Napoli. De spits liet zich uit over de komst van KDB.

Napoli is bezig aan een knappe transferperiode. De club pakte vooral uit met de komst van Kevin De Bruyne. Die moest vertrekken bij Manchester City, waar zijn contract niet verlengd werd.

Volgend seizoen zal hij dus naast Noa Lang schitteren, die onlangs ook werd voorgesteld bij de Italiaanse topclub. Maar er wordt toch vooral uitgekeken naar de samenwerking met Romelu Lukaku.

De spits heeft hem geen tips moeten geven over het leven in Napels. "Nee, ik heb hem niets aangeraden. Hij is een heel eenvoudige jongen, zeer gehecht aan zijn familie", vertelt Lukaku bij Gianluca Di Marzio.

"Het enige wat ik hem gezegd heb, is om te komen, zich te laten zien en klaar te zijn – zoals hij dat altijd gedaan heeft bij Manchester City en ook bij de nationale ploeg."

"We kennen elkaar al sinds ons dertiende, iedereen kent onze band. Ik ben heel blij dat hij hier is, maar het was zijn eigen beslissing om naar Napoli te komen. En wij zijn allemaal heel blij met zijn komst", besluit Lukaku.