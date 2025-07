Sterkhouder onzeker bij Anderlecht: Besnik Hasi kan voor grote verrassing in basiself zorgen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht opent donderdag het seizoen in Europa tegen BK Häcken. De defensie baart zorgen: Simic is onzeker en de transfer van Smolcic is nog niet officieel.

Anderlecht speelt donderdag zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Paars-wit neemt het dan op tegen het Zweedse BK Häcken in de voorrondes van de Europa League. Paars-wit probeerde zich zo goed mogelijk voor te bereiden, maar Besnik Hasi zal alsnog moeten puzzelen. Vooral achteraan is de spoeling dun. Met Hrvoje Smolcic komt er wel versterking bij, maar hij is ongetwijfeld nog niet inzetbaar voor het eerste Europese duel. Het Nieuwsblad meldt bovendien dat Jan-Carlo Simic twijfelachtig is nadat hij op training een trap kreeg. Een kleine blessure die op een heel slecht moment komt voor paars-wit. Lucas Hey zal starten, met eventueel Marco Kana naast zich. Hij is een van de spelers die tijdens de voorbereiding verrassend uitblonk. Anderlecht zal Simic nog wel proberen fit te krijgen voor het eerste duel met Häcken, maar het blijft afwachten of dat lukt. Zoumana Keita is er uiteraard ook, maar Kana zou op dit moment zelfzekerder ogen aan de bal.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - BK Häcken live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (24/07).