'Ex-speler Union en Club Brugge komt na flirt met Anderlecht nu op de radar van Gent: bod neergelegd'

Vorig seizoen kwam Siebe Van der Heyden niet al te vaak tot spelen toe bij zijn nieuwe club Mallorca. En dus zou een Belgisch team hem uit zijn lijden willen gaan verlossen, al zal er nog wel wat water door de Leie moeten stromen voor het zover is.

Siebe Van der Heyden heeft een verleden bij Anderlecht, Club Brugge, Dender, Oostende en Union SG. Bij die laatste club beleefde hij vier mooie jaren en wist hij vanuit tweede klasse de overstap te maken naar het hoogste niveau.

In de zomer van 2023 leverde dat een overstap naar Mallorca op, terwijl hij in 2022 (eenmalig) Rode Duivel werd. In Spanje verging het hem ondertussen wel wat minder.

Urgente. El Mallorca rechaza una oferta de 2 millones del KAA Gante belga por Van der Heyden.



Con šŸ¤ @cesarmateumoya.https://t.co/j7FdxeJcyZ — Juanmi Sánchez (@JUANMISB97) July 22, 2025

Vorig seizoen speelde hij amper en dus mocht hij er in januari op zoek naar speeltijd. Een flirt met RSC Anderlecht volgde, maar uiteindelijk koos hij voor een huurbeurt richting het Duitse Sankt Pauli.

Bod van twee miljoen euro onvoldoende

Die huurbeurt is inmiddels achter de rug en dus kunnen geïnteresseerde teams zich gaan melden met oog op het nieuwe seizoen, al ligt Van Der Heyden nog tot juni 2028 onder contract in Spanje.

KAA Gent zou alvast een bod hebben gedaan van zo'n twee miljoen euro, maar dat was onvoldoende voor Mallorca. Mogelijk gaan beide ploegen wel met elkaar spreken over een mogelijke deal.