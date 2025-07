Opgepast JPL! STVV kondigt groot nieuws aan en laat ook meteen ambities blijken

STVV heeft er een nieuwe, invloedrijke partner bij. Het Japanse bedrijf Japanet wordt de vierde aandeelhouder van de club, naast DMM, Maruhan en Septeni.

CEO Takayuki Tateishi spreekt van een belangrijke stap. “Dankzij de financiële kracht en expertise van Japanet kunnen we verder groeien”, klinkt het optimistisch.

Japanet is een conglomeraat uit Nagasaki, actief in teleshopping, reizen, media en zelfs waterproductie. De groep heeft ook ervaring in sport, met o.a. voetbalclub V-Varen Nagasaki en een eigen basketploeg.

Volgens Japanet-CEO Akito Takata is het doel om beide clubs – STVV en V-Varen – sportief én commercieel te laten profiteren. Zo zullen de matchen van STVV te zien zijn op de Japanse zender BS10.

Daarnaast zijn ook gezamenlijke projecten rond reizen tussen Japan en België gepland. Japanet wil zo het Belgische voetbal in Japan meer op de kaart zetten.

Het contract gaat van kracht na goedkeuring door de licentiecommissie. Voor STVV betekent dit partnership vooral: extra investeringen in sportieve uitbouw en infrastructuur.