Done deal: Club Brugge neemt na twaalf jaar trouwe dienst afscheid van doelman

Het zou wel eens een bijzonder spannende transferzomer kunnen worden bij Club Brugge. Een aantal spelers vertrokken al, een aantal anderen kwamen toe. Maar er moet nog veel gebeuren de komende weken.

Wat gaat er gebeuren met Raphaël Onyedika? Hoe zit het nu met de deal van Ardon Jashari? En krijgen we een recordtransfer voor Joel Ordonez? Het zijn maar drie van de vragen die we nog hebben bij Club Brugge deze zomer.

En aan inkomende zijde is er nog het hangende dossier van Stankovic, terwijl er ook nog wel wat andere spelers in de pijplijn zitten. En dus worden het effectief nog héél drukke weken.

Na twaalf jaar van Club Brugge naar Lierse

In één zaak is er ondertussen wél al duidelijkheid. Kiany Vroman verhuist namelijk van Jan Breydel naar het Lisp. Dat heeft blauw-zwart zelf laten weten via de sociale media.

Kiany Vroman trekt na 12 seizoenen bij Club Brugge naar K. Lierse S.K.



"Kiany Vroman trekt na twaalf seizoenen bij Club Brugge naar K. Lierse S.K. All the best, Kiany!", aldus blauw-zwart in een persbericht op X.

De 21-jarige doelman zal volgend seizoen uitkomen in de Challenger Pro League. In het verleden deed hij al ervaring op bij de jeugd van Club Brugge in de Nations League onder meer.