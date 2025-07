Opsteker voor KRC Genk met oog op eerste match tegen Club Brugge

KRC Genk moest het in de laatste oefenpot tegen Rayo Vallecano doen zonder Daan Heymans. De middenvelder had last van de enkel, maar trainde dinsdag opnieuw voluit mee richting Club Brugge.

KRC Genk speelde afgelopen weekend zijn laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. De Limburgers speelden 1-1 gelijk tegen Rayo Vallecano. Dit weekend begint de club er echt aan in de Jupiler Pro League. Een opvallende afwezige in de ploeg van Thorsten Fink, was middenvelder Daan Heymans. De zomeraanwinst van Genk kwam niet in actie tegen de Spanjaarden omdat hij last zou hebben gehad van een enkelblessure. Hij bleef gedurende heel de wedstrijd aan de kant. Volgens Het Belang van Limburg trainde Heymans dinsdag gewoon opnieuw mee. Een flinke opsteker voor Fink, die nu over een volledige fitte kern beschikt voor de competitiestart. Racing Genk neemt het dit weekend op tegen Club Brugge. De Limburgers zullen zondag naar Jan Breydel reizen voor hun eerste wedstrijd van het seizoen. Met Heymans dus.