Juventus aast op sterkhouder Club Brugge, maar die neemt opvallend besluit

Raphael Onyedika van Club Brugge is stevig in beeld bij Juventus. De Italiaanse topclub ziet in de Nigeriaanse middenvelder de ideale vervanger voor Douglas Luiz, die na een tegenvallend seizoen alweer mag vertrekken uit Turijn. Wat denkt de speler er zelf van?

Bij Club Brugge zijn er heel wat spelers die deze zomer zouden kunnen verkassen. Denk maar aan Ardon Jashari of Joel Ordonez. Of Raphael Onyedika? Juventus kwam vorige week voor hem op de proppen. Veel aandacht voor Onyedika Meer zelfs: Juve zou al concrete stappen hebben gezet richting een transfer. De 24-jarige Onyedika is sinds zijn komst drie jaar geleden uitgegroeid tot een onmisbare schakel bij Club Brugge. Zowel in de eigen competitie als in de Champions League maakte hij veel indruk en zo is het aantal ploegen dat interesse in hem toont of toonde niet meer op één hand te tellen. Alleen al binnen Italië heeft De Oude Dame af te rekenen met concurrentie van AC Milan en Atalanta Bergamo. Dan toch een contractverlenging? Onyedika heeft nog slechts één jaar contract in Jan Breydel, en de kans op een verlenging leek altijd klein. In de Italiaanse media wordt zelfs gezegd dat er 35 miljoen zou nodig zijn om hem weg te halen, maar Club mikte eerder op meer dan 20 miljoen. Maar ondertussen lijkt de middenvelder een bocht te hebben gemaakt. Voor hem moet een transfer niet per se, laat AfricaFoot weten. Meer zelfs: Onyedika zou openstaan voor een contractverlenging.