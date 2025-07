Voormalige Anderlecht-speler, ooit JPL-topschutter, keert terug naar Europa

De afgelopen jaren is Henry Onyekuru van de Belgische voetbalradar verdwenen. De voormalige speler van Eupen en Anderlecht maakt een comeback in Europa.

Herinnert u zich Henry Onyekuru nog? Deze Nigeriaanse aanvaller was een van de jonge talenten die in het afgelopen decennium door Aspire naar Eupen werden gebracht. Hij brak door in het seizoen 2016/2017.

Zijn 22 doelpunten bezorgden hem de topschutterstitel samen met Łukasz Teodorczyk. Dit leverde hem een transfer naar Everton op voor acht miljoen, dat hem vervolgens uitleende aan Anderlecht.

Een derde verschillende club in Turkije

Bij paars-wit had Onyekuru het moeilijk om te bevestigen, mede door verschillende blessures en de zeer instabiele situatie na de verkoop van de club aan Marc Coucke. Het verdere verloop van zijn carrière was al even tumultueus, met tussenstops bij Galatasaray, Olympiakos, een transfer van 13 miljoen naar Monaco en uitstapjes naar meer bescheiden Turkse clubs.

Twee jaar geleden ging de voormalige Panda in op een lucratief contractvoorstel uit Saudi-Arabië en tekende bij Al-Fahya. Nu zijn contract daar afliep, keerde de Nigeriaanse international (15 caps) terug naar Europa.

Henry Onyekuru heeft nu getekend bij Genclerbirligi. De club uit Ankara is terug in de hoogste Turkse divisie en toont ambities. Onyekuru, nu 28 jaar oud, zal proberen zijn carrière nieuw leven in te blazen. Bij Galatasaray scoorde hij 14 doelpunten in 31 wedstrijden, maar dat was in het seizoen 2018/2019.