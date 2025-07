Antoine Colassin over zijn vertrek bij Beerschot, maar ook bij Anderlecht: "Moeilijker dan gedacht"

Antoine Colassin keert terug naar waar het ooit begon: Sporting Charleroi. De 24-jarige spits, geboren in Gembloux, werd deels opgeleid bij de Zebra's en krijgt nu de kans om zich te bewijzen in een team dat zijn aanvallende speelstijl perfect lijkt te liggen.

Dat Colassin terugkeert naar Charleroi hing al een tijdje in de lucht. “Mijn naam viel hier om de zes maanden”, grijnst hij bij Sudinfo. “Nu is het eindelijk zover. Ik ben blij om terug te zijn. Tijdens de stage in Nederland voelde ik me al goed, ook al mis ik nog wat wedstrijdritme. Maar dat komt snel wel goed.”

Zijn vertrek bij Beerschot, waar hij sinds 2023 speelde, verliep niet zonder hindernissen. “Ik wilde absoluut niet in 1B blijven spelen. Het was wat moeilijker dan gedacht om los te komen, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Ik heb veel respect voor Beerschot, maar dit was het juiste moment om te vertrekken.”

Colassin weet wat deze terugkeer naar Charleroi betekent. “Deze club heeft mij als jonge jongen weggehaald bij Grand-Leez en me de kans gegeven om profvoetballer te worden. Mijn vader en ik waren altijd fan van de Zebra’s, dus ik ben trots dat ik hier opnieuw deel mag uitmaken van het team.”

In het verleden kreeg Colassin als groot talent van Anderlecht al vroeg veel aandacht. “Misschien kwam dat net iets te snel. Er waren toppers zoals Nmecha, Zirkzee en Dolberg na mij, en mijn profiel veranderde. Ik werd niet meer als pure spits gezien. Dat heeft mijn parcours beïnvloed.”

Nu hoopt hij eindelijk wat stabiliteit en vertrouwen te vinden. “Echt afscheid nemen van Anderlecht deed me goed. Ik moest op eigen benen staan en mezelf heruitvinden. Beerschot hielp me daarbij, maar hier bij Charleroi heb ik een contract van drie jaar en een duidelijker plan. Ik ben klaar om hier iets moois neer te zetten.”