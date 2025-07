Jelle Vossen zelf klaar voor terugkeer in JPL, maar hij trekt toch ook al een beetje aan de alarmbel

De vriendschappelijke partij tegen het Engelse Norwich City gold als de generale repetitie voor Zulte Waregem. Binnen exact een week wacht immers de openingsspeeldag in de Jupiler Pro League, met een trip naar KV Mechelen.

Eén man is alvast klaar voor de hernieuwde kennismaking met het hoogste niveau: Jelle Vossen. De ervaren spits lijkt na een korte blessure opnieuw volledig fit. “Ik had last van een lichte verrekking, wellicht door het trainen op kunstgras in het begin van de voorbereiding. Dat is op mijn leeftijd niet bepaald ideaal”, lacht de 35-jarige kapitein bij Het Nieuwsblad. “Maar we staan er. Fysiek zijn we helemaal klaar en de coach blijft de spelprincipes stevig inhameren.”

Toch heeft Vossen een duidelijke boodschap richting sportieve cel. Hij hoopt dat Zulte Waregem zich nog versterkt voor het seizoen écht van start gaat. “We hebben al een jaar samengewerkt, dus we begonnen met een voorsprong aan deze voorbereiding. Maar we zijn nu niet meer de titelfavoriet zoals vorig seizoen. Als we echt competitief willen zijn, hebben we wat extra concurrentie nodig.”

“Vooral in de breedte mogen er gerust nog een paar jongens bijkomen”, vervolgt Vossen. “De basis is goed, maar een seizoen is lang. We willen geen overlevingsstrijd, we willen stabiliteit. Dan heb je een kern nodig die breed genoeg is om klappen op te vangen.”

Ook coach Sven Vandenbroeck zou intern hetzelfde signaal hebben gegeven. De club houdt alvast de ogen open op de transfermarkt, maar concrete namen zijn voorlopig schaars. De roep van zijn kapitein is nu wel luid en duidelijk.

Toch wil Vossen vooral vooruitkijken. “Het echte werk mag nu wel beginnen. Voorbereiding is nodig, maar je wil gewoon weer écht voetballen. Ik ben er klaar voor. We zijn er als team klaar voor. Nu nog wat versterking, en we kunnen er écht invliegen.”