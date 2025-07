Grote verrassing: Noa Lang verpest de eerste minuten van Kevin De Bruyne meteen

Kevin De Bruyne heeft zijn eerste minuten gespeeld voor Napels. Maar de regerend kampioen is het seizoen wel begonnen met een nederlaag tegen een team uit de Serie C.

De eerste beelden van Kevin De Bruyne in het Napoli-tenue voor de eerste trainingen waren al een flinke klap voor de supporters van Manchester City na tien jaar bij de Skyblues. Vandaag heeft KDB zijn eerste minuten gespeeld in het Napoli-shirt.

De Rode Duivel heeft bevestigd tijdens een persconferentie dat hij nog ver verwijderd is van zijn optimale vorm en pas echt klaar zal zijn over vijf tot zes weken. Toch stond hij in de basis voor de eerste wedstrijd van de voorbereiding.

De Bruyne 🩵 pic.twitter.com/xb46qvIpOG — عــالــم دي بروين (@KDBworld17) 22 juli 2025

In het landelijke Val di Sole, de plek van de trainingsstage, speelde Napoli tegen Arezzo, een team uit de Serie C. Noa Lang stond ook in de basis en liet zich opvallen... door een penalty te veroorzaken die leidde tot het enige doelpunt van de eerste helft voor de tegenpartij.

Meteen een verrassing

Voor deze eerste wedstrijd gaf Antonio Conte De Bruyne veel vrijheid in zijn 4-3-3 opstelling. De Limburger bewoog zich daardoor overal, met zijn voorkeursgebied echter achter de aanvaller... Lorenzo Lucca.

Om Romelu Lukaku te zien moest je wachten tot de tweede helft, die begon met een compleet vernieuwd team. Ondanks de aanwezigheid van Big Rom slaagde Napoli er niet in gelijk te maken en verloor met 0-1. Conte's mannen hebben nog tijd om op te bouwen naar de hervatting van de Serie A op 23 augustus.