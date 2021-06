Denayer over zijn fout tegen Denemarken en concurrentie met Boyata: "Dat kost me punten ja, maar ik ben wel blijven vechten"

Jason Denayer had een moeilijk wedstrijdbegin tegen Denemarken. Hij lag met een foute inspeelpass aan de basis van de vroege achterstand. Maar hij zette dat recht. "Ja, ik verloor punten met die fout, maar daarna scoorde ik er ook."

"Het was zeker niet mijn beste matchbegin, dat besef ik ook wel", zei Denayer. "Maar ik twee alternatieven: het hoofd laten hangen ofwel blijven vechten. Ik koos het tweede en dat ging toch goed. Ik kreeg ook steun van de bondscoach. Tijdens de rust ging het zeker niet enkel over die fase, maar wel over de match in het algemeen."

"Iedereen die voetbal kent, weet dat fouten erbij horen. Het is ook normaal dat ik kritiek krijg. In dit tijdperk van sociale media hebben we daar als voetballers al mee leren omgaan. Het was een slechte pass, punt! Denemarken deed een goeie pressing. In de tweede helft stonden ze lager en ging het beter voor ons."

De verdediger van Lyon weet dat er straks anders gevoetbald zal worden. "Het is niet zo dat we niet onder druk kunnen uitvoetballen. In het verleden hebben we dat al voldoende bewezen", zegt Jason Denayer. "Na de inbreng van Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Eden Hazard ging het beter voor ons."

Denayer ligt in de balans met Boyata voor een basisplaats. "Het is niet altijd makkelijk om niet te weten dat je speelt. Maar dat is modern voetbal. De coach geeft de ploeg zelfs de dag voor de match soms niet vrij. Daar moeten we mee omgaan."