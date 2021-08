OFFICIEEL: Waasland-Beveren plukt spelmaker weg bij Cercle Brugge

Waasland-Beveren is vastbesloten om na de degradatie meteen mee te dingen voor promotie naar de Jupiler Pro League. De Leeuwen haalden met Kevin Hoggas alvast een interessante pion in huis.

Kevin Hoggas(29) is de nieuwste aanwinst van Waasland-Beveren. De Franse middenvelder maakt de overstap van Cercle Brugge, waar hij een vaste waarde was.

Hoggas, die met het rugnummer 13 zal spelen, belandde in 2018 vanuit zijn thuisland in Cercle Brugge. Voor de Vereniging was Hoggas goed voor zeven doelpunten en acht assists in 66 wedstrijden.

Over de modaliteiten van de transfer (duur, transfersom) werd niet gecommuniceerd.