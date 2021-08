Guardiola - Klopp: de oorlog is (nu al) verklaard

Het nieuwe seizoen van de Premier League is amper aan de gang, maar de spanning tussen Klopp en Guardiola is nu al te snijden.

"We kunnen onszelf niet vergelijken met andere clubs. Ze hebben duidelijk geen grenzen. Wij hebben grenzen", vertelde Jürgen Klopp. Hiermee vergeleek de Duitse coach van Liverpool de transferperiode van zijn club met die van andere Engelse topploegen. Pep Guardiola was op zijn tenen getrapt door deze uitspraak van Klopp en reageerde zaterdag op een persconferentie.

"Sommige clubeigenaren willen winst maken, die van ons willen dat niet. (...) Vroeger waren er maar een of twee clubs. Nu is er Chelsea met (Roman) Abramovich en onze club met Skeikh Mansour", antwoordde de Catalaan. Ze willen geld uitgeven aan voetbal. Wat is het probleem? We zitten binnen de grenzen van financial fair play en als onze tegenstanders het tegenovergestelde denken, kunnen ze een klacht indienen", besloot Guardiola. De spanning tussen beide topcoaches is al te snijden.