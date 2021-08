Philippe Coutinho kan wel eens FC Barcelona verlaten

Philippe Coutinho komt niet direcht voor in de plannen van Ronald Koeman en de Braziliaanse international kan wel eens sneller dan verwacht FC Barcelona verlaten.

Dat FC Barcelona in financieel slechte papieren zit is geen geheim. Daarom willen ze ook zo snel mogelijk van een aantal zware contracten af. Philippe Coutinho is zo één van die spelers met een zwaar contract dat weegt op het budget van de Catalanen.

Volges het Britse Daily Mail zo er wel eens een oplossing uit Italië kunnen komen. Lazio Roma wil de Braziliaan graag overnemen op huurbasis met een aankoopoptie. Barcelona zou nog steeds de helft van zijn loon moeten betalen komend seizoen en Lazio Roma zou hem defintief kunnen overnemen voor een bedrag tussen de 25 en de 30 miljoen Euro. Afwachten of Barcelona hiermee akkoord gaat.