'Barcelona biedt overbodige speler van 135 miljoen aan bij rivaal van ex-ploeg'

Het lijkt maar niet te lukken voor Philippe Coutinho bij Barcelona.

De Braziliaanse dribbelaar werd in de winter van 2018 voor 135 miljoen euro overgenomen van Liverpool maar kon nooit zijn stempel drukken in Catalonië. Daardoor werd hij twee seizoenen uitgeleend aan Bayern München, met wie Coutinho de Champions League kon winnen. Terug in Barcelona lukt het Coutinho niet om zijn stempel te drukken. Hij speelde dit seizoen nog nooit 90 minuten en kon slechts 2 keer scoren op 520 speelminuten.

Volgens Dario Sport biedt Barcelona Coutinho daarom aan bij Manchester United. Pittig detail: Coutinho's ex-ploeg Liverpool is de rivaal van Manchester United. Bovendien hebben ze in Manchester met Rashford, Sancho, Ronaldo, Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba... al heel wat aanvallende spelers rondlopen.