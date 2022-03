Philippe Coutinho ontbolstert helemaal bij Aston Villa

Philippe Coutinho toonde zaterdag zijn klasse bij de 4-0 overwinning van Aston Villa op Southampton. De aanvallende middenvelder scoorde, gaf een assist en werd getrakteerd op een publiekswissel.

Alleen maar lovende woorden voor Philippe Coutinho na zijn fantastische prestatie tegen Southampton. Zo schreef de Birmingham Mail: "Het is een genot om te zien hoe hij draait, zich uit krappe ruimtes wringt en passes geeft die niemand anders ziet. Coutinho begint weer van zijn spel te genieten en daar profiteert Aston Villa van." De krant deelt als rapportcijfer een negen uit aan de 29-jarige Coutinho.

Manager Steven Gerrard is eveneens enthousiast: "Als Phil goed in zijn vel zit, dan is hij een wereldspeler. Coutinho was vandaag weer terug in zijn Liverpool-vorm. Waarschijnlijk is hij de reden dat ik mijn carrière een paar jaar eerder heb moeten beëindigen. Ik heb schroeven in mijn knieën en liezen", grapt Gerrard.

In zeven Premier League-wedstrijden voor Aston Villa is Coutinho direct betrokken geweest bij zes treffers (drie treffers, drie assists). In zijn laatste periode bij Barcelona, die 24 wedstrijden duurde, was Coutinho bij hetzelfde aantal treffers direct betrokken (vier goals, twee assists).