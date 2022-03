En nu Italië? En wat met de bondscoach? "Ik hoop dat het straks nog steeds met deze coach zal zijn"

Italië voor de tweede keer op rij niet naar een WK... Ongelooflijk. Zeker als je de match tegen Noord-Macedonië bekijkt: 61 procent balbezit, 32 doelpogingen en 16 corners. Ex-Zulte Waregem-speler Aleksandar Trajkovski gaf hem in de slotfase de doodsteek.

"Het EK was de mooiste ervaring in mijn leven, dit is de grootste teleurstelling. We kunnen niets zeggen, dit is voetbal. Soms gebeuren er ongelooflijke dingen", zei een aangeslagen bondscoach Roberto Mancini, die ook verwees naar de gemiste penalty tegen Zwitserland. "We hadden hier al niet moeten staan, maar we hebben alles gedaan om te winnen. Het is moeilijk om er maar over te praten. Het geluk dat we soms hadden op het EK veranderde in totale pech. Sinds september zijn er ongelooflijke dingen gebeurd."

Mancini kon zich opmaken voor heel wat kritiek vanuit eigen land. "We zitten nu met een enorme leegte. Laten we hopen dat het ons de kracht geeft voor de toekomst. Ik hoop dat het nog steeds met deze coach zal zijn. Hij heeft de nationale ploeg zoveel gegeven', zei routinier Chiellini.

En of het zijn laatste interland was...? "We zullen het bij de volgende interland zien. Het is nu niet het moment om daarop te reageren."