Gaëtan Englebert na gedoe in play-offs Eerste Nationale: "Voor ons is er niets veranderd"

Woensdag is er de laatste wedstrijd in de play-offs in eerste nationale. Luik trekt daarin naar Knokke.

Luik leek als leider de slotspeeldag in te trekken, maar de groene tafel heeft daar ondertussen anders over beslist. Waarheid op het terrein "Voor ons maakt het allemaal niets uit", is coach Englebert van RFC Luik duidelijk. "We trekken naar Knokke om te winnen." "Daarna zien we wel wat het zal betekenen. We hebben de argumenten als club om te krijgen wat we verdienen, maar de waarheid is op het terrein te vinden."