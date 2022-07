Divock Origi onder massale belangstelling voorgesteld bij AC Milan: "Voel dat mijn beste jaren eraan komen"

Eindelijk is Divock Origi (27) een speler van AC Milan. De transfer zat er al enkele weken aan te komen en donderdag werd de spits van de Rode Duivels voorgesteld bij de Rossoneri. Origi kwam onlangs transfervrij over van Liverpool.

"Tegen het einde van vorig seizoen was er al contact, maar toen focuste ik me nog op Liverpool", tekende Het Belang van Limburg op. "Daarna was mijn keuze duidelijk: ik wilde deel uitmaken van dit project. In de gesprekken met Paolo Maldini, een icoon, voelde ik passie en ambitie."

Origi moest bij Liverpool vrede nemen met de rol als supersub. De concurrentie bij de Reds voorin was moordend, al had de Rode Duivel ook regelmatig af te rekenen met blessureleed. "Mijn blessures hebben me mijn lichaam beter leren kennen en sterker doen terugkomen. Ik voel dat mijn beste jaren eraan komen heb me -ook mentaal- goed voorbereid op dit avontuur."

Origi voetbalde ondertussen al in de Engelse, Franse en Duitse competitie. Met de Serie A kan de aanvaller weldra zijn vierde grote competitie aanvinken. "De intensiteit zal wellicht het hoogst zijn in Engeland, maar mijn beeld van de Serie A is dat het een zeer tactisch kampioenschap is. Eentje met intelligente spelers en veel individuele kwaliteiten. Het niveau ligt hoog."