Ook 30 miljoen is niet genoeg voor jonge Rode Duivel: 'praten pas vanaf 40 miljoen'

Er is een Belg hot op de transfermarkt.

Amadou Onana speelt nu bij Lille maar of de 20-jarige middenvelder ook volgend seizoen nog zal aanvangen met de Noord-Franse ploeg is allesbehalve zeker.

Hoewel de marktwaarde van Onana op slechts 10 miljoen euro geschat wordt, staat het talent van de jonge Rode Duivel buiten kijf. Bondscoach Roberto Martinez liet hem enkele weken geleden ook al eens proeven van de nationale ploeg door hem tegen Nederland in te brengen in de Nations League.

Eerder bracht West Ham United een bod uit van zo'n 25 miljoen euro maar Lille veegde dat meteen van tafel. Verder zouden ook Everton en Leicester City geïnteresseerd zijn terwijl Onana zelf het liefst van al naar Monaco zou willen gaan.

Ondertussen is er ook al een bod binnengekomen van 30 miljoen euro maar ook dat werd geweigerd door Lille, dat hard to get speelt met de Belg. Volgens L'Equipe zou de Franse landskampioen van 2020 pas willen praten vanaf een bod van 40 miljoen euro.