'WK van Philippe Coutinho in gevaar'

Philippe Coutinho mist mogelijk het WK. Hij heeft op training een blessure opgelopen.

Tegen Manchester United zat Philippe Coutinho afgelopen weekend niet in de selectie. Hij had op training een blessure aan de quadriceps opgelopen. Dat bevestigde coach Unai Emery.

Daardoor mist Coutinho mogelijk het WK in Qatar. Volgens Braziliaanse media staat hij 6 weken aan de kant. Al is het maar de vraag of Coutinho in de plannen van bondscoach Tite past. Coutinho kon dit seizoen voor Aston Villa nog niet scoren of een assist geven. In de oefeninterlands van september werd hij ook niet opgeroepen.