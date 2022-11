Engelse zevendeklasser komt met geniaal voorstel op de proppen en wil Haaland huren van Manchester City: "Met ons spelen is beter dan zes weken golfen"

Erling Braut Haaland is met Noorwegen dé grote afwezige op het komende WK in Qatar. Pep Guardiola moet echter geen schrik hebben dat de aanvaller matchritme zal verliezen. Ashton United komt namelijk met dé oplossing op de proppen.

Ashton United wil Erling Braut Haaland voor enkele weken huren van Manchester City. We moeten toegeven: het nummer elf uit de Northern Premier League Premier Division (zevende niveau in het Engelse voetbal, nvdr.) zou alvast hoge toppen scheren.

“Het zou logisch zijn dat Manchester City ingaat op ons voorstel”, aldus manager Michael Glegg met een kwinkslag in The Guardian. “City heeft geen wedstrijden. Dus met ons spelen is beter dan zes weken golfen, hé. Ik ben er trouwens zeker van dat Haaland voor een meerwaarde kan zorgen in ons elftal.” (grijnst)