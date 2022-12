Geen kerstfeest voor Rode Duivel in Turkije: ook op 25 december wordt er gevoetbald

Zondag mag dan wel een voetbaldag zijn, als Kerstmis op een zondag valt dan valt het voetbal toch even stil.

In de christelijke landen wordt er even niet gevoetbald maar veel landen hebben ook een ander geloof. Waar de islam of het jodendom de belangrijkste godsdienst is, wordt er wel gevoetbald op deze zondag. Zo is er voetbal in het Midden-Oosten, Israël en ook in Turkije.

En dat wil zeggen geen rustdag voor Dries Mertens bij Galatasaray. Om 17u moet Mertens opdraven tegen Istanbulspor. En het kan wel eens een heel belangrijke wedstrijd worden want door het verlies van Fenerbahce tegen Trabzonspor zaterdag, kunnen Dries Mertens & co naar de leiding springen bij een overwinning.