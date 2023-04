PSG geeft iedereen het nakijken met 729 miljoen euro, maar heeft ook een serieus probleem

Dat PSG geld heeft is al langer duidelijk. Maar het Franse team breekt ook alle record wat de loonlasten betreft.

PSG haalde de laatste jaren heel wat sterren naar Parijs met onder meer Neymar, Lionel Messi en Sergio Ramos. En het verlengde vorig jaar ook het contract van superster Kylian Mbappé.

De salarismassa bij PSG bedraagt dan ook 729 miljoen euro, wat zo'n 100 miljoen euro meer is dan in het seizoen 2020/2021, dat berekende DNCG, het financiële orgaan dat belast is met het toezicht op de rekeningen van de Franse clubs. Met die 729 miljoen euro betaalt PSG ook een pak meer dan andere Europese topclubs.

Real Madrid heeft een salarismassa van zo'n 519 miljoen euro, Barcelona betaalde 457 miljoen euro. Aan die zware salarislasten van PSG hangt ook wel een keerzijde, want het maakte ook zo'n 368 miljoen euro verlies.

De club kreeg al een waarschuwing van de UEFA voor het overschrijden van de Financial Fair Play, maar komende zomer zal het wellicht van nog enkele sterren afscheid moeten nemen.

Zo loopt het contract van Lionel Messi, met een loon van zo'n 40 miljoen euro per jaar, eind juni af. Het is dan ook maar de vraag of PSG zijn contract nog zal verlengen.