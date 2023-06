Belgian Cat stelt gebaar belofte-internationals op prijs, maar is vooral onder de indruk van één speler: "Is mijn grote idool"

De beloften zagen hoe tegenstander van de Cats Tsjechië volledig door de gehaktmolen werd gedraaid: het werd uiteindelijk 41-84. Na een demonstartie tegen gastland Israël is het de tweede opeenvolgende groepsoverwinning van de Belgische vrouwenbasketploeg op het EK.

Speelster van de Cats Julie Vanloo, tevens grote voetbalfan, kon de geste van de Belgische beloften wel pruimen. "Echt wauw, supertof dat zij hier waren! Het is leuk dat dat van beide kanten komt en dat zij hier zijn komen kijken naar de Belgian Cats."

Er is vooral één speler waar de West-Vlaamse grote fan van is. "Ik zag die jongens binnenkomen en ik merkte meteen Charles De Ketelaere op. Ik viel bijna van mijn stoel. Ik heb een abonnement bij Club Brugge, Charles De Ketelaere is mijn idool. En nu komt hij naar een match van ons kijken. Ik ben bijna flauwgevallen (lacht)."

De Ketelaere & co watched along as The Belgian Cats cruised to a 41-84 victory over Czech Republic.



One family 🇧🇪♥️ pic.twitter.com/v0jvSNBcXH