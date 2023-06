Worden Belgische beloften deel van een record? Georgische hel op komst: "We gaan geschiedenis schrijven"

Het Boris-Paichadzestadion zou weleens tot de nok gevuld kunnen zijn voor de jonge Duivels tegen thuisland Georgië. Een factor om rekening mee te houden.

Woensdag waren er volgens de UEFA zo'n 1000 mensen in het Mikheil-Merskhistadion voor België - Nederland, maar in de praktijk ging het om enkele honderden.

In een stadion van zo'n 20.000 man geeft dat een heel lege indruk. Dat zal voor de wedstrijd tegen het thuisland helemaal anders zijn.

Thuispubliek

Meer zelfs: de Georgiërs hebben de vlam helemaal in de pan zitten. Tegen Portugal werden ze gesteund door het thuispubliek én wonnen ze met 2-0.

"Een thuisland kan altijd wat meer op een toernooi. Ik ben niet verbaasd door die overwinning", aldus Jacky Mathijssen na de 0-0 tegen Nederland. "Het wordt een zeer moeilijke wedstrijd."

Het stadion voor zaterdag is alvast uitverkocht. En dat zou betekenen dat er zo'n 50.000 supporters in het stadion kunnen zitten.

Er stonden zelfs nog honderden of duizenden mensen aan de loketten vrijdagmiddag - dat kon Walfoot persoonlijk zien. Een factor om rekening mee te houden.

"Het Georgische volk is altijd al fier en één geweest. Voetbal spelen we dus voor hen, voor ons volk. Onze supporters geven ons de kracht", aldus bondscoach Ramaz Svanadze.

"We gaan samen geschiedenis schrijven." Tot op heden was het recordaantal toeschouwers voor een beloftenwedstrijd 35.500, gerealiseerd in Spanje tegen Italië op het EK 1996. Dat record zou er wel eens aan kunnen gaan ... Als de beloften kunnen winnen van Georgië zetten ze een grote stap richting kwartfinales.