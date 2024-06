"Play-offs met vier is een slecht idee" - Bedenker huidig play-off-systeem zag België met play-offs enorme stappen zetten

Hypercube, het databedrijf dat het vorige competitieformat ontwikkelde, heeft een paar bemerkingen bij het nieuwe voorstel. Wel zijn ze het ermee eens dat een format met veertig wedstrijden niet meer haalbaar is.

Een competitieformat met veertig wedstrijden is volgens Pieter Nieuwenhuis, algemeen directeur van Hypercube, niet langer haalbaar gezien de ontwikkelingen in de Europese toernooien. Hypercube is een databedrijf dat oneindig veel gegevens over spelers, clubs en competities verzamelt en helpt betrokken actoren zich optimaal te ontwikkelen.

Nieuwenhuis, afgestudeerd als master in de informatica en oprichter van Hypercube, heeft recent de formats van de vernieuwde UEFA-competities uitgetekend. Vijftien jaar geleden introduceerde hij het originele play-offsysteem in de Jupiler Pro League, wat België op de achtste plaats in de UEFA-ranking heeft gebracht.

Volgens Nieuwenhuis zullen er in de toekomst meer competities met play-offs zijn. Landen zoals Roemenië en Oostenrijk hebben het Belgische play-offsysteem overgenomen. De grote vijf voetballanden (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk) houden voorlopig vast aan hun traditionele competitieformaat, evenals Nederland, Portugal en Turkije.

Play-offs met vier een slecht idee

Nieuwenhuis wijst er in GvA op dat in landen zoals Nederland de kampioen vaak al voor de winterstop bekend is, wat het seizoen minder spannend maakt. Portugal en Turkije hebben moeite om internationaal competitief te blijven. Veel landen overwegen daarom de introductie van play-offs, en Hypercube heeft zelfs verkennende gesprekken gevoerd met de Bundesliga en LaLiga.

Het Belgische model wordt door Hypercube gepromoot als een succesverhaal. De zesde plaats in de Belgische competitie is de sterkste van Europa buiten de grootste vijf competities. België heeft de afgelopen jaren beter gescoord in Europese toernooien dan Portugal en Nederland, en vorig seizoen zelfs beter dan Frankrijk. Hierdoor heeft België kans om naar de zesde plaats te stijgen in de UEFA-ranking.

Nieuwenhuis volgt de ontwikkelingen in de Pro League van een afstand, maar blijft betrokken en bezorgd om het originele play-offsysteem. Hij waarschuwt dat de mogelijke verandering naar een kampioenenplay-off met vier clubs een slecht idee is, omdat het zou leiden tot minder topwedstrijden, wat nadelig is voor de ontwikkeling van spelers, clubs en de competitie.