📷 Vercauteren en Tedesco aandachtige toeschouwers op EK U21

Georgiƫ en Belgiƫ speelden in Tbilisi hun tweede groepswedstrijd op het EK U21. En dat werd onder goedkeurend oog gedaan van enkele grote namen.

Domenico Tedesco had op voorhand al aangekondigd dat hij naar Georgië zou trekken om er de beloften te gaan scouten. En ook meteen een aantal potentiële A-kernspelers te scouten.

Hij was wel degelijk in het Boris-Paichadzestadion op zaterdag. En hij was er niet de enige, zo bleek uit onze eigen observatie.

Vercauteren

Ook technisch directeur van de Belgische voetbalbond Franky Vercauteren tekende present. Hij zat naast de videoanalisten.