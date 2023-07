Schiet PSG zich in eigen voet? 'Mbappé vindt juridisch achterpoortje, PSG riskeert sancties'

Het zit er duidelijk bovenarms op tussen PSG en hun ster Kylian Mbappé. De Fransman weigert zijn contract, dat midden volgend jaar afloopt, nog te verlengen en dat zint PSG niet. Het wil Mbappé deze zomer verkopen of laten bijtekenen.

Maar Mbappé wil niet bijtekenen en PSG onderzoekt een verkoop van enkele honderden miljoenen aan een club in het stinkend rijke Saoedi-Arabië. Mbappé zou er zelf ook honderden miljoenen kunnen verdienen, maar weigert. PSG liet hem thuis van de Japanse tour om de druk op te voeren.

Mbappé heeft nog tot 31 juli de tijd om zelf zijn contract met een jaar te verlengen bij PSG, maar heeft mogelijk ook een juridische oplossing om bij PSG weg te raken. Volgens L'Equipe kan Mbappé PSG voor de rechter slepen als hij na 1 september uitgesloten blijft van de spelersgroep. PSG riskeert dan sancties, onder meer voor contractbreuk met Mbappé.

