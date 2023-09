Problemen voor Michy Batshuayi? Opnieuw komt hij bij Fenerbahçe niet van de bank

Heeft Michy Batshuayi een probleem bij Fenerbahçe een probleem? Voor de 3e wedstrijd op rij kwam hij niet in actie.

Fenerbahçe staat momenteel op kop in de Turkse Süper Lig. Na 4 speeldagen telt het nog atlijd het maximum van de punten.

Nochtans won het de laatste wedstrijd moeizaam. Fenerbahçe won met 3-2 van Antalyaspor, maar kwam eerst op achterstand. Via Edin Dzeko en Irfan Can Kahveci kwam het op voorsprong, maar Antalyaspor maakte weer gelijk. Uiteindelijk won Fenerbahçe via een doelpunt van Sebastian Szymanski.

Opvallend Michy Batshuayi kwam niet in actie en dat gebeurde al voor de 3e wedstrijd op rij. Zo lijkt hij momenteel niet in de plannen van de trainer te passen en zolang Fenerbahçe blijft winnen, zal dat wellicht nog even duren.