Noa Lang troeft Jérémy Doku af in zijn eigen specialiteit

Noa Lang viel al op met zijn dribbels in het Belgische kampioenschap. Hetzelfde doet hij nu ook in de Champions League.

Toen Manchester City 60 miljoen betaalde voor Jérémy Doku, was dat vooral vanwege zijn snelheid en zijn vermogen om zijn verdediger één-op-één te passeren. Het integreren bij de Engelse topclub lukt zelfs sneller dan verwacht, aangezien Doku zich meteen heeft weten te vestigen als basisspeler in zijn eerste wedstrijden.

Ook in de Champions League laat de voormalige Anderlecht-speler zijn versnellingen zien. Terwijl zijn wedstrijd tegen Young Boys Bern pas zijn eerste basisoptreden was in de CL (hij was ingevallen voor de rust tegen Rode Ster Belgrado en een kwartier voor het einde tegen Leipzig), behoort Doku nu al tot de beste dribbelaars van de competitie met 11 geslaagde dribbels.

Naast hem staan spelers als Khvicha Kvaratskhelia, Joao Mario of Leroy Sané. Hij wordt alleen overtroffen door een zekere Noa Lang, die er 13 heeft. Maar het is opmerkelijk dat Doku een hoger slagingspercentage heeft en een hoger gemiddeld aantal dribbels per wedstrijd.