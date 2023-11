'Oplossing voor overbodige pion bij Anderlecht'

Anderlecht deed afgelopen zomer veel transfers. Hierdoor moesten spelers die er al waren plaats maken, maar die zijn natuurlijk niet allemaal even gelukkig daarmee.

Eén van die spelers is Amadou Diawara. Afgelopen seizoen nog een vaste waarde, nu komt hij steeds moeilijker en moeilijker van de bank. De plaatsen op het middenveld bij paars-wit worden ook steeds duurder. Zeker met de komst van Thomas Delaney, en Théo Leoni die zich dit seizoen erg populair maakt.

Maar er zou een mooie oplossing kunnen komen voor de speler uit Guinee. African Foot meldt dat er genoeg interesse is in Diawara. Afgelopen zomer hielden Sassuolo en Genoa hem al flink in de gaten. Nu zouden ook Celta de Vigo en Granada hun oog hebben laten vallen op de Anderlecht-speler.

Diawara mocht aan het begin van dit seizoen nog een aantal keer starten. In de laatste zeven wedstrijden was dat nog maar één keer. Twee van die laatste zeven matchen kwam hij zelfs niet van de bank. Een vertrek in januari zou voor hem een mooie oplossing zijn. Maar ook voor Anderlecht. Diawara verdient namelijk erg veel bij paars-wit, daarom zou de club wel instemmen mocht er een bod komen.