'Manchester United wil uitpakken op transfermarkt en absoluut icoon van Bayern München halen'

Manchester United is niet al te best bezig in de Premier League. De club wil zich graag versterken deze winter.

Volgens The Atlethic zou Manchester United zijn oog hebben laten vallen op Thomas Müller van Bayern München. Als de interesse serieus is, zou het wel eens een moeilijk process kunnen worden om hem over te nemen. Thomas Müller tekende namelijk onlangs bij. Hij ligt nog tot de zomer van 2025 onder contract bij de Duitse topclub. Manchester United zal flink wat moeten forceren om de aanvaller na 23 jaar los te weken bij Bayern. De club van Erik Ten Hag is bezig aan een verschrikkelijk seizoen. Manchester United staat momenteel zevende in de stand met 31 punten. Dat zijn er al 14 minder dan leider Liverpool.