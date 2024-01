Bob Peeters opnieuw beschikbaar als trainer

Na dit seizoen zal Bob Peeters niet langer de trainer zijn van Helmond Sport. Dat maakte de Nederlandse tweedeklasser bekend.

Bob Peeters was sinds eind december 2022 aan de slag bij Helmond Sport in de Nederlandse tweede klasse. Het jaar ervoor werkte hij bij Top Oss in dezelfde competitie.

“Helmond Sport en trainer Bob Peeters hebben in goed overleg besloten om aan het einde van dit seizoen uit elkaar te gaan”, meldt de club op zijn website.

Er is nog werk aan de winkel voor Peeters. Hij staat momenteel op een 14de plek in de klassering. De club wil graag richting play-offs, maar daarvoor moet je bij de top 8 zitten. De kloof met die plek bedraagt momenteel 5 punten.

“Ik ben zeer gemotiveerd om er, samen met mijn staf, spelers, sponsoren en fans, nog vier prachtige maanden van te maken en zodoende mijn periode bij Helmond Sport goed af te sluiten”, zegt Peeters zelf over het einde van de deal.