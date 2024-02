Paintsil spreekt zich voor het eerst uit over transfer naar LA Galaxy én geeft Belgische scheidsrechters meteen een pittig (afscheids)geschenkje

Joseph Paintsil is tot nader order nog steeds een speler van KRC Genk. LA Galaxy trekt de mouw van de flankaanvaller bijna uit elkaar. De 26-jarige Ghanees reageert op een mogelijke transfer.

Er is nog steeds geen akkoord, maar de kans is héél klein dat Joseph Paintsil het seizoen zal vervolledigen bij KRC Genk. De Smurfen zijn al sinds midden januari aan het onderhandelen over een transfer met LA Galaxy. De transfermarkt over De Grote Plas is nog geopend tot en met 23 april.

"Het klopt dat Genk en LA Galaxy aan het onderhandelen zijn over mijn transfer", windt Paintsil er in Het Nieuwsblad geen doekjes om. "De komende dagen en weken zal er duidelijkheid komen. Tot dan ben ik een speler van Genk en zal ik alles geven voor deze fantastische club."

© photonews

De negenvoudig Ghanees international loopt al sinds 2018 rond in Limburg. In dat opzicht kan een transfer ervoor zorgen dat hij scherp blijft. "Ik ben hier ondertussen al zes jaar. (lacht) Maar net daardoor voelt Genk voor mij aan als een thuis. Nogmaals: tot er handtekeningen gezet zijn ben ik een speler van Genk."

Wil Paintsil nog in België blijven?

"Ik ben de Belgische competitie na al die jaren dus zeker en vast nog niet beu", besluit de flankaanvaller. "Al moet ik wel zeggen dat ik de scheidsrechters beu ben. Maar dat heeft uitendelijk niets met de competitie zelf te maken, hé."