Nieuw ontslag bij Zulte Waregem om zeer opmerkelijke reden

Dinsdag deelde Zulte Waregem mee dat er de nodige wijzigingen kwamen aan de manier waarop gewerkt werd, om zeker te promoveren. Ook werd gemeld dat Tom Caluwé wordt bedankt voor bewezen diensten. Woensdag kwam het nieuws naar buiten dat er nog iemand ontslagen werd.

Het gaat om een 24-jarige jeugdtrainer, die de meisjes van de U13 coachte bij Zulte Waregem. Hij zou ontslagen zijn wegens "te informeel gedrag", meldt Het Nieuwsblad.

"Bij de jaarlijkse evaluatie heeft de trainer als werkpunt meegekregen om meer afstand te nemen van ouders en spelers. Het was allemaal wat te informeel. Als trainer heb je toch een bepaalde leidersfunctie en moet de nodige afstand behouden worden", vertelde de woordvoerder van de club volgens de krant.

De coach zou ook een relatie met een speelster gehad hebben. "Bij onze API waren meldingen gekomen dat het er toch nog te informeel aan toe ging. De trainer had ook een korte tijd een relatie met een 17-jarige speelster. Haar ouders waren op de hoogte, maar de club wist hier niet van."

"We zijn in gesprek gegaan met de speelsters, hun ouders en de coach en hebben beslist om de samenwerking stop te zetten. Ik wil wel benadrukken dat er geen sprake is van grensoverschrijdend gedrag, laat staan strafbare feiten. Het ging hier louter om te informeel gedrag", besluit de woordvoerder.