'Napoli heeft belangrijke beslissing genomen over toekomst van Leander Dendoncker'

Leander Dendoncker beleeft niet zijn leukste seizoen. De Belg is duidelijk op zoek naar speeltijd, maar lijkt die maar niet te vinden.

Leander Dendoncker hoopt nog steeds op een selectie voor het EK. Maar met de minuten die hij nu krijgt lijkt dat niet meteen te gaan lukken.

Hij maakte zo afgelopen winter de overstap van Aston Villa naar Napoli. De Italiaanse club huurt hem tot aan het einde van dit seizoen.

In de Premier League kreeg hij erg weinig speeltijd. Hij moest het met 119 minuten in acht wedstrijden doen bij Aston Villa.

Bij Napoli gaat het nu niet veel beter. Sinds zijn komst eind januari speelde hij slechts 21 minuten voor de Italiaanse club.

De club zou nu een besluit hebben genomen over zijn toekomst. Volgens transferexpert Ekrem Konur is Napoli niet van plan om de Belgische middenvelder over te nemen.