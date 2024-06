Aanslag op EK voetbal voorkomen: vermoedelijke terrorist solliciteerde als... steward

Volg Belgiƫ nu via WhatsApp!

Zaterdag meldde het Duitse blad Bild dat de politie en de Binnenlandse Veiligheidsdienst mogelijk een terreuraanslag tijdens het EK voetbal hadden verijdeld. Vrijdag werd een vermoedelijke moslimextremist gearresteerd op het vliegveld van Keulen/Bonn.

De man zou banden hebben met een groepering gelieerd aan Islamitische Staat. Enkele dagen later meldde De Telegraaf dat de man een accreditatie had aangevraagd om als steward te werken tijdens Euro 2024.

De 23-jarige verdachte probeerde toegang te krijgen tot het toernooi door te solliciteren als bewaker en veiligheidsfunctionaris voor activiteiten buiten de stadions. De politie van Keulen voorkwam dit. Eerder had dezelfde persoon geprobeerd een vergelijkbare functie te krijgen bij het muziekfestival Rock am Ring en de 24 uursrace op de Nürburgring.

“We hebben iedereen gecontroleerd die in de veiligheid en als ordebewaker gaat werken, omdat zij een accreditatie nodig hebben”, verklaarde Herbert Reul, politicus in Noordrijn-Westfalen. “Tijdens dit proces werd duidelijk dat deze jongeman een risico vormde, en daarom hebben we hem opgepakt.”

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser prees de arrestatie als “een groot succes” voor de lokale autoriteiten. “Het is goed dat de veiligheidstroepen dit hebben opgemerkt, wat aantoont dat onze veiligheidscontroleconcepten effectief werken”, zei ze.

Het Openbaar Ministerie in Karlsruhe leidt het onderzoek naar de verdachte, die een Duits, Marokkaans en Pools paspoort had. Hij zou banden hebben met de terreurorganisatie ISPK.

De terreurorganisatie ISPK, waarmee de verdachte in verband wordt gebracht, was ook verantwoordelijk voor de aanslag op een concertzaal in een voorstad van Moskou.