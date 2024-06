'Big Rom' staat hevig en zet zijn ploegmaats op scherp: geen twijfel mogelijk over wie 'The Big Boss' is

Verdedigers van Slovakije, Roemenië en Oekraïne, wees gewaarschuwd. Romelu Lukaku staat 'chaud', zoals ze het in het Frans zo mooi uitdrukken. Big Rom maakt tijd voor grapjes, maar eens hij in een competitieve omgeving geplaatst wordt op training is het afgelopen met lachen.

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, de twee leiders van de Rode Duivels, lopen bijzonder goedgemutst door het oefencomplex in Freiberg. We hebben ze nu al op heel wat toernooien zien rondlopen, maar nog nooit zo op hun gemak en zo ontspannen.

In Qatar liepen ze beiden kregelig rond, niet blij met wat er allemaal rond hen gebeurde en beslist werd. Ze waren toen ook niet fit in tegenstelling tot nu. Om kort te zijn: ze hebben er zin in. "In mijn hoofd blijf ik 12 hoor", verzekerde De Bruyne ons vorige week nog.

Diezelfde mentaliteit heeft Lukaku. Hij voelt zich goed met al die jonkies rond hem. Hij neemt die vaderrol op zich. Maar eens er iets te winnen valt, verandert dat. Zo werd er deze week een oefentoernooi georganiseerd door Tedesco.

Vranckx en Doku kregen veeg uit de pan

De bondscoach had de groepjes op het eerste zicht wel heel onevenwichtig ingedeeld. Lukaku kreeg immers De Bruyne, Doku, Onana en Mangala naast zich. Da's zowat de hele voorlinie en middenveld van de basisploeg. En toch won hij niet... tot zijn grote frustratie.

Lukaku maakte heel wat misbaar en Aster Vranckx - invaller in zijn ploeg - en Jérémy Doku kregen het te horen toen ze voor doel misten. Dat De Bruyne blijkbaar weinig zin had in de onderlinge matchjes maakte hem er niet gelukkiger op.

Toen de winnende ploeg van Debast, De Ketelaere, De Cuyper, Bakayoko en Carrasco ging poseren voor hun overwinningsfoto betrok zijn gezicht nog meer. Carrasco ging hem er zelfs mee plagen.

Brandstof genoeg

Maar zo'n Lukaku die met die mentaliteit op het veld staat, die is levensgevaarlijk. Dat weten we uit ervaring. Lukaku moet altijd een voedingsbodem vinden voor zijn topprestaties. Dat WK in Qatar, zijn soms moeilijk seizoen bij AS Roma en de beslissing waar hij volgend seizoen gaat voetballen... hij heeft genoeg brandstof om zich op te laden.

Hou u dus maar vast, want Big Rom wil knallen. Als u ergens een weddenschap met uw vrienden wil winnen, zet dan maar in op dat hij maandag er eentje tegen de netten knalt... Wij hebben dat alvast gedaan.