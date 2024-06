Eric Gerets spreekt klare taal over Johan Bakayoko: "Geen houden aan"

Eric Gerets volgt het wel en wee van zijn ex-club PSV Eindhoven goed op. Hij kijkt ook uit naar wat er met Johan Bakayoko zal gebeuren.

Johan Bakayoko bleef vorige zomer aan boord bij PSV Eindhoven, ondanks enkele interessante deals die op tafel lagen. De kans dat hij deze zomer vertrekt lijkt bijzonder groot te zijn.

Meerdere Europese topclubs hebben al hun interesse getoond voor de Rode Duivel. Eric Gerets, in het verleden aanvoerder en trainer bij PSV Eindhoven, ziet dat onze landgenoot klaar is voor een nieuwe stap in zijn carrière.

“Hij heeft geschitterd en hij is kampioen geworden. Bakayoko heeft het talent om dit ook op het EK te kunnen. Hij is snel en sterk in de één-tegen-één en hij kan een goal maken. Alle aspecten die in het topvoetbal belangrijk zijn, zien er bij hem goed uit. Hij wil namelijk ook hard werken en defensieve arbeid leveren”, zegt Gerets aan Voetbal International.

Liverpool, Borussia Dortmund, Juventus, PSG, Bayern München. Het zijn stevige namen die Bakayoko willen binnenhalen. De vraagprijs zou wel eens vlot over de 50 miljoen euro kunnen gaan, zeker als de Rode Duivel een sterk EK speelt.

“Ik denk dat de kans dat Bakayoko bij PSV blijft gering is”, zegt Gerets nog. “Als er clubs uit Engeland komen die dit soort bedragen betalen, dan is er geen houden aan. En als hij een goed EK speelt, is hij misschien ook wel toe aan een stap omhoog.”

De speler blijft er zelf voorlopig nog altijd rustig onder. Eerst focus richting het EK en dan kijken wat er op tafel ligt.