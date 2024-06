Afgekeurde Belgische goal zorgt voor opschudding in heel Europa: Jan Vertonghen heeft heldere mening over VAR

In heel Europa vloeit de inkt rijkelijk over het tweede Belgische doelpunt dat tegen Slovakije werd afgekeurd. Jan Vertonghen heeft een heldere mening over de VAR.

Het stadion ontplofte toen Lukaku de voorzet van Openda tegen de touwen werkte. De VAR verpestte het Belgisch feestje omwille van handspel van Openda. De scheidsrechter werd naar het scherm geroepen en keurde de goal af.

We doken in de spelregels en daaruit blijkt dat het doelpunt eigenlijk niet afgekeurd had mogen worden, net zoals tal van analisten ook duidelijk maken. We legden de situatie voor aan Jan Vertonghen.

"Ik heb de beelden niet opnieuw gekeken. Op het moment zelf hadden wij het niet gezien, net zoals de scheidsrechter en de tegenstander het niet hadden gezien", vertelt Vertonghen. Hij vindt het vooral jammer dat de VAR een stuk beleving uit het voetbal wegneemt.

Ik juich niet meer bij een goal

"Ik juich ook nooit meer bij een goal, ook niet als de scheidsrechter naar de middenstip wijst. Het is jammer dat dat uit het voetbal verdwijnt. Bij Anderlecht zal je mij ook nooit zien juichen bij een goal omdat je toch weet dat het mogelijk nog wordt afgekeurd of dat je moet wachten."

"Ik moet wel toegeven dat ik bij onze tweede goal wel heb gejuicht. Het is jammer. Je zou het aanvoelen van de wedstrijd of van een fase moeten kunnen laten beoordelen. Als je het in slowmotion terugziet, zal het wellicht handspel zijn. Ik heb de beelden niet gezien."