Done deal: Belgische promotiefavoriet zet ambities kracht bij met polyvalente aanwinst

Zulte Waregem wil na een teleurstellend jaar in de Challenger Pro League er in het komende seizoen wél helemaal staan. Om de ambities waar te maken mikken ze nu al op een aantal versterkingen. Een eerste is ondertussen aangekondigd.

Zulte Waregem begint volgende week maandag aan de voorbereiding op volgend seizoen. Volgend weekend is er ook een open training. Daar kunnen mogelijk al een aantal nieuwkomers worden voorgesteld.

Een eerste werd alvast aangekondigd op de webstek van Zulte Waregem. De polyvalente middenvelder Jeppe Erenbjerg komt over van Boldklubben AF 1893 en tekent een contract van twee seizoenen met een optie op nog twee extra jaren bij Essevee.

© photonews

De 24-jarige Erenbjerg is een aanvallende middenvelder die vanuit de jeugdreeksen van Boldklubben uitgroeide tot een vaste waarde in het eerste elftal van de Deense tweedeklasser. Het voorbije seizoen was de linksvoetige Deen goed voor zes doelpunten en vier assists in 22 wedstrijden. Het wordt zijn eerste stap in het buitenland.

Heel spannend voor Erenbjerg zelf

“Het is voor mij allemaal heel spannend, maar ik had nood aan deze nieuwe uitdaging in mijn carrière”, vertelt Erenbjerg op de webstek van Essevee. “Voetballen voor een ploeg buiten Denemarken was voor mij altijd al een droom, maar dan moest het project kloppen. Bij Essevee voelde ik meteen een klik en de gesprekken met verschillende mensen binnen de club hebben me overtuigd.”

Ook de club reageert enthousiast: “Het aantrekken van Jeppe betekent de komst van een dynamische aanvallende middenvelder die op verschillende posities uit de voeten kan. Bij Boldklubben kon hij erg sterke cijfers voorleggen wat betreft geslaagde dribbels en finale passes die hij combineert met lef en durf in zijn aanvalsspel.”