Edgar Davids spreekt over KV Mechelen en Anderlecht en... bevestigt aanbieding van Belgische club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Edgar Davids is op zoek naar een nieuwe uitdaging. De voormalige Nederlandse sterspeler had zelfs een aanbieding uit België in de schuif liggen. Maar zijn komst er uiteindelijk niét gekomen.

Edgar Davids was tot eind 2022 aan de slag als assistent-bondscoach bij Nederland. Sindsdien is de voormalige sterspeler van onder meer AFC Ajax, FC Barcelona en AC Milan voornamelijk aan de slag als voetbalanalist. Al wil hij op korte termijn wél opnieuw als coach aan de slag. "Ik had inmiddels coach kunnen zijn in België", verrast Davids in La Dernière Heure. "Enkele maanden geleden heb ik een voorstel gekregen. Welke club me graag had binnengehaald? Sorry, maar dat ga ik niet zeggen." © Photonews Was het Beerschot VA? De Mannekens zochten eind 2023 een nieuwe coach. Uiteindelijk koos de promovendus voor Dirk Kuyt. Met het gekende resultaat. Al spreekt het voor zich dat de link met Davids snel gelegd is. Gaat Edgar Davids aan de slag in België? Maar zou Davids het zien zitten om in de toekomst in België aan de slag te gaan? "Dat bekijk ik op het moment zelf. Al ken ik het Belgische voetbal natuurlijk wel. Ik ben opgegroeid met het KV Mechelen van Piet den Boer en Erwin Koeman. Daarnaast heb ik de stijl van RSC Anderlecht altijd geapprecieerd."